Погода в Крыму на 24 января: теплеет и западный ветер
В Крыму 24 января будет переменная облачность на фоне плюсовой температуры воздуха. На полуостров возвращается западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщают в Крымском гидрометцентре.
В Симферополе без существенных осадков, днем +2…+4°. Ветер западного направления 7-12м/с.
В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем +3…+5° и западный ветер 7-12 м/с.
На ЮБК без существенных осадков, западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
В Керчи сегодня без осадков, температура воздуха +2…+4°.
ИСТОЧНИК KP.RU