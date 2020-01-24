2020-01-24T07:38:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 января: теплеет и западный ветер

Над полуостровом переменная облачность
Анна КИРИЕНКО
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На полуострове теплый западный ветерНа полуострове теплый западный ветерФото: Анна КИРИЕНКО
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В Крыму 24 января будет переменная облачность на фоне плюсовой температуры воздуха. На полуостров возвращается западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщают в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе без существенных осадков, днем +2…+4°. Ветер западного направления 7-12м/с.

В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем +3…+5° и западный ветер 7-12 м/с.

На ЮБК без существенных осадков, западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

В Керчи сегодня без осадков, температура воздуха +2…+4°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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