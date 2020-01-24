2020-01-24T11:22:18+03:00
Общество

Ялтинские теплосети изношены на 80%

Госкомцен продолжает мониторить объекты теплоснабжения республики
Анна КИРИЕНКО
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Износ сетей в Ялте достигает 80%. Фото: пресс-служба ГоскомценИзнос сетей в Ялте достигает 80%. Фото: пресс-служба Госкомцен
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Износ сетей «Крымтеплокоммунэнерго» в Ялте превышает 80%, а срок эксплуатации оборудования составляет более 30 лет. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проводимого Госкомитетом по ценам и тарифам Крыма в рамках работы по созданию карты теплоснабжения республики.

- Большинству объектов теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в Ялте для повышения эффективности производства и улучшения качества услуг требуется проведение капитального ремонта, замена оборудования, - отметил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад. - На основании информации, полученной в ходе мониторинга объектов теплоснабжения на территории республики, будут разработаны предложения в «дорожную карту» по оптимизации всей системы теплоснабжения.

Ялтинский филиал «Крымтеплокоммунэнерго» обслуживает две трети потребителей региона. Остальные находятся на балансе МУП «Ялтинские тепловые сети», которые обеспечены автоматическими системами и минимизировали потери в сетях.

Работа по созданию карты теплоснабжения республики началась в январе и продлится до конца года. Госкомцен проводит выездной мониторинг в каждом муниципальном образовании. Высокий уровень износа сетей и оборудования, достигающий в ряде случаев 90%, большая протяженность теплотрасс приводят к значительной потере ресурса, стоимость которого включена в тариф на теплоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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