На горе Митридат в Керчи поселились бомжи с диваном

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:57:39+03:00

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В так называемых ДОТах на горе Митридат, которые служили укреплениями в военное время, поселились бомжи.

Об этом Мае Хужине, главе керченского городского совета сообщили блогеры и местные жители. Чтобы проверить информацию чиновник отправилась на место и своими глазами увидела быт бездомных.

- Сложно сказать, как они обитают там в столь холодное время, но явно видно, что совсем недавно они были еще здесь, - написала Хужина в своем Facebook.

В ДОТах бомжи поставили диван и другие атрибуты комфортной жизни. Однако обывателю такое обустройство напоминает лишь свалку.

Однако чиновники Керчи пока не видят решения сложившейся ситуации. Обещают лишь проработать «вопрос со всеми службами».

Посмотреть на быт бездомных приехала глава горсовета. Фото: Мая ХУЖИНА/Facebook

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ИСТОЧНИК KP.RU