Расценки на газификацию частных домов в Крыму снизятся на треть

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:17:24+03:00

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Расценки на подключение частных домовладений к газовым сетям в Крыму снизятся на треть.

Компенсацию в 30 тысяч рублей выплачивает минсоцзащиты, и столько же предусмотрено в бюджете на техприсоединение новых сетей.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал директор ГУП РК «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

- Таким образом, население, получая 30 тысяч помощи от Республики Крым и не оплачивая технологическое присоединение, экономит порядка 60 тысяч, – отметил он. – Так как газификация одного домовладения выходит в среднем 150-180 тысяч рублей, в зависимости расстояния от газопровода до границы участка, разводке по дому и так далее, то с учетом помощи из бюджета абонент будет платить значительно меньше.

В среднем ежегодно газифицируется около 8 000 абонентов. В основном заявления на газификацию поступают в конце года.

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ИСТОЧНИК KP.RU