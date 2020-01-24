2020-01-24T13:17:24+03:00
Общество

Расценки на газификацию частных домов в Крыму снизятся на треть

60 тысяч рублей оплатит бюджет
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Газификация домовладения станет дешевле на третьГазификация домовладения станет дешевле на третьФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Расценки на подключение частных домовладений к газовым сетям в Крыму снизятся на треть.

Компенсацию в 30 тысяч рублей выплачивает минсоцзащиты, и столько же предусмотрено в бюджете на техприсоединение новых сетей.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал директор ГУП РК «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

- Таким образом, население, получая 30 тысяч помощи от Республики Крым и не оплачивая технологическое присоединение, экономит порядка 60 тысяч, – отметил он. – Так как газификация одного домовладения выходит в среднем 150-180 тысяч рублей, в зависимости расстояния от газопровода до границы участка, разводке по дому и так далее, то с учетом помощи из бюджета абонент будет платить значительно меньше.

В среднем ежегодно газифицируется около 8 000 абонентов. В основном заявления на газификацию поступают в конце года.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работа нескольких светофоров в Симферополе изменится ради улучшений
Экс-глава администрации Ленинского района получила условный срок за взятку в 189 тысяч
Расценки на газификацию частных домов в Крыму снизятся на треть
На горе Митридат в Керчи поселились бомжи с диваном
На строительство многоуровневых парковок у Симферополя нет денег и земли
Ялтинские теплосети изношены на 80%
В Севастополе третий день ищут пропавшего в море человека
Между Симферополем и Иркутском возобновят авиасообщение
Город Саки признали популярным курортом для лечебного отдыха зимой-2020
Погода в Крыму на 24 января: теплеет и западный ветер
В Симферополе готовятся к строительству коллектора
В Симферополе и Севастополе 24 января частично отключат электричество
В Симферополе на охрану недостроенного приюта для животных будут тратить 3 тысячи рублей в день
Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя снесут всего за месяц
Картины Айвазовского отправятся покорять Австралию
В Феодосии спасатели вытащили застрявших в теплотрассе собак
Мать не могла поверить: Крымчанин два года насиловал свою падчерицу
Аксенов пообещал, что карьера под Судаком не будет
Красная кнопка: Сотни карет скорой помощи в Крыму оснастили системой безопасности
Рядом с побережьем Феодосии из судна вылилась нефть
Благополучные и беспомощные: В Симферополе стартовала акция в поддержку бездомных животных
В Ялте разбирают завалы после урагана
Вслед за пешеходным переходом на площади Куйбышева убрали и остановку
Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе