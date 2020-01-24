Работа нескольких светофоров в Симферополе изменится ради улучшений

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:39:52+03:00

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Работа нескольких светофоров в Симферополе будет изменена для улучшения ситуации на дорогах города. Однако произойдет это лишь после согласования с ГИБДД и в перспективе.

В первую очередь власти столицы хотят откорректировать движение транспорта на пересечении улиц Русская и Батурина, Севастопольской и Данилова, Генерала Васильева и Данилова, Сельвинского и Кечкеметская, а также на улице Залесская.

Выступая в эфире одного из крымских радио, Анатолий Тарасенко, начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации Симферополя заверил граждан, что власти постоянно ведут работу по улучшению ситуации с дорожным движением.

Ранее КП-Крым сообщала, что на площади Куйбышева власти убрали пешеходный переход и остановку общественного транспорта, объяснив это заботой об автомобилистах, стоящих в пробках и самих пешеходах. Последние, правда, решением чиновников и МВД остались сильно не довольны.

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ИСТОЧНИК KP.RU