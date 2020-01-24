В Симферополе почистили «Лестницу любви»
В Симферополе очистили от мусора городскую достопримечательность - «Лестницу любви».
На неудовлетворительное санитарное состояние спуска с ул. Ленина на ул. Воровского жители города жаловались в социальных сетях.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, передает Крымское информационное агентство.
- Информация из соцсетей была передана в МБУ «Город» для принятия оперативных мер реагирования, - отметили в горадминистрации.
- К уборке данной территории не остались равнодушны жители города, которые сообщили что уборка лестницы проведена, и поблагодарили дворников за их работу. Мы рады, что вместе с неравнодушными симферопольцами делаем наш город лучше.
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ИСТОЧНИК KP.RU