2020-01-24T16:55:25+03:00
Общество

В Симферополе почистили «Лестницу любви»

Горы мусора не к лицу романтическому месту
Анна КИРИЕНКО
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Лестница любви - одноиз романтических мест СимферополяЛестница любви - одноиз романтических мест СимферополяФото: Анна КИРИЕНКО
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В Симферополе очистили от мусора городскую достопримечательность - «Лестницу любви».

На неудовлетворительное санитарное состояние спуска с ул. Ленина на ул. Воровского жители города жаловались в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, передает Крымское информационное агентство.

- Информация из соцсетей была передана в МБУ «Город» для принятия оперативных мер реагирования, - отметили в горадминистрации.

- К уборке данной территории не остались равнодушны жители города, которые сообщили что уборка лестницы проведена, и поблагодарили дворников за их работу. Мы рады, что вместе с неравнодушными симферопольцами делаем наш город лучше.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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