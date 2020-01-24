В Севастополе восемь студентов университета попали в инфекционку

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:56:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Восемь студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ попали с симптомами гастроэнтерита в севастопольскую инфекционную больницу. Незадолго до отравления студенческие общежития обработали от крыс.

По словам первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислава Нусинова, студенты находятся в удовлетворительном состоянии, идут на поправку.

- В ночь с 22 на 23 января в инфекционную больницу с симптомами гастроэнтерита поступили три студента Института ядерной энергии и промышленности, расположенного в Голландии, - цитирует Нусинова ForPost. - Днем 23 января поступил еще один с такими же симптомами, и вечером 23 поступили еще четыре студента.

Все отравившиеся студенты питались в разных местах, подтвердил первый проректор СевГУ Денис Ярыгин.

- Все дети питались в разных источниках - кто-то в университете, кто-то в городе, кто-то дома», - уточнил он, и добавил, что профильные службы работали вчера до часа ночи, выясняли причины.

- В университете была проведена беседа со всеми службами, с преподавателями, со студентами. Больше случаев на территории университета выявлено не было. Ждем результата анализов.

Студенты жили в двух разных общежитиях, и незадолго до этого в них проводилась обработка от крыс. Он отметил, что это плановая дератизация, она проводится ежемесячно. Последняя была 21 января.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU