Крымские водохранилища наполнились на треть

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:31:41+03:00

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Сегодня крымские водохранилища заполнены на 30%. Этого, как считают в Госкомитете по водному хозяйству, достаточно для потребностей населения полуострова.

В пресс-службе Госкомводхоза уточнили, что объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 миллиона кубометров, водохранилища естественного стока заполнены на 96,5 миллионов кубов или 38%.

Самыми дефицитными остаются муниципалитеты восточного Крыма и город Симферополь.

В ведомстве уверяют, что исправить ситуацию удастся после реконструкции инженерных сооружений Межгорного водохранилища для обеспечения водой Симферополя, а также строительства тракта водоподачи до Феодосии и Керчи.

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ИСТОЧНИК KP.RU