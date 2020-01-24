В Симферополе по ночам льют на дорогу асфальт
На улицах Симферополя проводится ямочный ремонт дорожного покрытия с использованием литого асфальта. Дефекты полотна устраняются в аварийном режиме.
- Ремонт проводится литым асфальтом, - говорит заместитель директора МБУ «Город» Андрей Бухарин. - Данные работы считаются аварийным ямочным ремонтом, так как в зимнем содержании улично-дорожной сети применяется другая технология и иная консистенция асфальта. На данный момент мы латаем наиболее рваные и опасные ямы на улицах города.
Заместитель директора учреждения подчеркнул, что литой асфальт отличается от стандартной смеси наличием в составе твердого битума, который обладает повышенной вязкостью за счет минеральных включений. Благодаря такой технологии ямочный ремонт дорог можно производить в зимний период: литые смеси способны образовать прочное сцепление с основанием при минусовых температурах, повышенной влажности и выпадении осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU