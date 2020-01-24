Весенний юго-западный ветер и +10 в воздухе: Погода в Крыму на 25 января

24 Янв. 2020 2020-01-25T07:49:45+03:00

Теплыйюго-западный ветер и +10 в воздухе Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крыму 25 января будет тепло и солнечно. Осадков на полуострове не ожидается, адневная температура приблизится к +10°, сообщают в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит +6…+8°.

В Севастополе также без осадков и с юго-западным ветром 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+10°.

На ЮБК без осадков, юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

В Керчи сегодня без осадков, юго-западный ветер разгонится до 12-17 м/с. Температура воздуха состаит +7…+9°.

Температура воды в Черном море от 6° в Евпатории и Черноморском, до 9° в Алуште и Ялте.

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ИСТОЧНИК KP.RU