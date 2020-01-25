В акватории Ялты нашествие косяков черноморской хамсы

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:58:43+03:00

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К берегам Ялты пришли большие косяки черноморской хамсы. Активность рыболовецких сейнеров вызвала у горожан подозрение, что лов идет донным тралом — незаконным способом добычи, не оставляющим на своем пути ничего живого.

- В последнее время в различные инстанции неоднократно поступали заявления от местных жителей о том, что якобы рыболовецкие суда из Севастополя осуществляют лов рыбы в непосредственной близости от берегов Ялты с помощью запрещенных средств лова, - посетовал замглавы Ялты Станислав Шапортов. - Целенаправленная проверка сейнеров наличия донных тралов у них не выявила.

Специалисты проверили все суда и не обнаружили ни запрещенных сетей, ни даже признаков их использования – поднятых со дна морских обитателей.

Со своей стороны представитель Госпогранслужбы Антон Анищенко заверил, что проверка не выявила грунтропов - тросов для буксировки тралов, и скоростных режимов работы судов, характерных для добычи запрещенным способом. Беспокойство ялтинцев о том, что лов ведется чуть ли не у берега, пограничник объяснил оптическим искажением.

- При хорошей погоде с учетом больших размеров судна действительно создается впечатление, что они находятся всего в 100-200 метрах, однако на самом деле ближе 300 метров к берегу ни один сейнер не приближался, - пояснил Анищенко и добавил, что на ЮБК расположено 5 постов наблюдения за работой рыболовецких сейнеров.

Активность рыбаков вызвали огромные косяки черноморской хамсы очень высокого качества, которых у берегов Ялты не наблюдали несколько лет. Тем не менее, рисковать лицензией и применять запрещенные орудия лова моряки не станут — слишком большую цену придется заплатить за такой улов.

ИСТОЧНИК KP.RU