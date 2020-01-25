2020-01-25T13:18:30+03:00
Общество

Житель Красноперекопска торговал «солью», не выходя из дома

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в момент сделки
Анна КИРИЕНКО
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В момент продажи наркотиков злоумышленника задержали полицейские. Фото: Архив КПВ момент продажи наркотиков злоумышленника задержали полицейские. Фото: Архив КП
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В Красноперекопске задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Метилэфедроном (соли) он торговал у себя дома прямо в центре города.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, рано утром 33-летний гражданин по месту своего жительства продал дозу соли некоему гражданину. Во время сделки наркодилера задержали, факт задокументировали, а предмет торговли отправили на экспертизу, которая показала, что это производное N–метилэфедрона.

- Задержанный пояснил, что наркотик он приобрел посредством сети Интернет, получив через «закладку», - отметили в полиции.

Задержанного заключили под стражу, в отношении него открыто уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Санкция по статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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