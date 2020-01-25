Севастополь и Феодосия вошли в тройку городов для патриотического туризма

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:35:48+03:00

Туристы готовы провести несколько дней в путешествиях по местам боевой славы Фото: Иван ВИСЛОВ

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Санкт-Петербург, Севастополь и Феодосия составили первую тройку российских городов для военно-патриотических путешествий. Туристы готовы провести в городах воинской славы от 1 до 6 дней и потратить на это от 1,6 тысячи до 10 тысяч рублей в сутки.

По данным сервиса бронирования tvil.ru, в десятку популярных городов для патриотического туризма также входят Анапа, Петрозаводск, Воронеж, Тверь, Ростов-на-Дону, Белгород и Можайск. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Можайске.

В Севастополе средняя бронь составляет 3 ночи, стоимостью в 2346,7 рублей. В Феодосии туристы также останавливаются в среднем на 3 ночи, но средний чек здесь ниже и составляет 1877,5 рублей.

Анализ проведен по данным бронирования жилья для отдыха в январе-феврале текущего года.

Напомним, Феодосия получила статус города воинской славы указом президента РФ 6 апреля 2015 года, накануне 70-летия Великой Победы. Звание Города-героя Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU