2020-01-25T17:03:45+03:00
Общество

В Ялте задумали ввести дизайн-код архитектурного облика

Кондиционерам на фасадах и разноцветным крышам не место
Анна КИРИЕНКО
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Ялте обещают гормоничный внешний обликЯлте обещают гормоничный внешний обликФото: Анна КИРИЕНКО
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Власти Ялты решили привести архитектурно-градостроительного облик города к единому формату. Дизайн-код будет как у всей Ялты, так и у каждой ее улицы.

- В дизайн-коде будет отображен, к примеру, цвет фасадов домов - мы настаиваем на светлых, пастельных тонах, - пояснила замначальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Елена Орлинская. - Цвет оконных рам, дверей, расположение и габариты вывесок и прочее.

Главная цель сделать Ялту опрятной, красивой и гармоничной. В недавно утвержденных Правилах благоустройства закреплен цвет кровель – они могут быть темно-красных оттенков или красно-коричневых, серые оттенки цоколя, белые или коричневые оконные рамы, цвет стен и прочих элементов фасада. Кондиционеры и провода в скором будущем должны с внешних стен перебраться на тыльную сторону или под крышу, а у каждого здания появится «Паспорт фасада». Чтобы не промахнуться мимо утвержденной колористики в департаменте архитектуры советуют обязательно согласовывать свои действия. Тем более, что скоро в администрации появится отдел по охране памятников культурного наследия, который будет контролировать содержание собственниками и балансодержателями памятников истории и архитектуры. Это поможет привести в должный вид множество заброшенных старинных зданий в исторической части Ялты и поселков, входящих в состав муниципального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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