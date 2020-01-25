25 Янв. 2020 2020-01-25T17:37:07+03:00

Регистрация в Татьянин день – к долгой и счастливой семейной жизни

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В Крыму сегодня свадебный бум. Зарегистрировать отношения в день почитания Святой Татьяны решили более 80 пар — по поверью это сулит долгую и счастливую семейную жизнь, сообщили в минюсте Крыма.

- Многие пары хотят связать свою судьбу именно 25 января, – говорит начальник департамента ЗАГС минюста Наталия Пельо. - В 70-80 годах прошлого века 25 января в основном проводились студенческие свадьбы. Сейчас пошла устойчивая тенденция заключения брака между женихами за 35 и невестами за 30. Среди новобрачных — пятеро Татьян.

В среднем в обычный выходной регистрируется 40 браков. Ближайшая дата с аншлагом брачующихся - 20 февраля. Считается, что дата 20.02.2020 удвоит благосостояние и благополучие новообразованной семьи. Свадьба «в день четырех двоек» запланирована у 128 крымских пар , что для четверга практически рекорд.

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ИСТОЧНИК KP.RU