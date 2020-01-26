2020-01-26T09:11:25+03:00
Общество

Сухо и тепло: Погода в Крыму на 26 января

Ни снега, ни дождя ждать не стоит, а днем синоптики обещают до 10 градусов тепла
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму сегодня, 26 января, без осадков, северо-западный ветер скоростью до 12 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0, а днем воздух прогреется до +9 градусов.

В Симферополе переменная облачность — ни дождя, ни снега синоптики не прогнозируют. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7…+9.

В Севастополе сухо, днем ветер западный 6-11 м/с. Ночью ожидается +2…+4 градуса, днем +8…+10.

- На ЮБК переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи 26 января сухо, ветер юго-западный. 6-11 м/с. Термометр покажет ночью -1…+1, днем +4…+6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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