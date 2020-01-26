Сухо и тепло: Погода в Крыму на 26 января
В Крыму сегодня, 26 января, без осадков, северо-западный ветер скоростью до 12 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0, а днем воздух прогреется до +9 градусов.
В Симферополе переменная облачность — ни дождя, ни снега синоптики не прогнозируют. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7…+9.
В Севастополе сухо, днем ветер западный 6-11 м/с. Ночью ожидается +2…+4 градуса, днем +8…+10.
- На ЮБК переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10, - сообщает крымский гидрометцентр.
В Керчи 26 января сухо, ветер юго-западный. 6-11 м/с. Термометр покажет ночью -1…+1, днем +4…+6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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