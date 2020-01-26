2020-01-26T15:26:50+03:00
Происшествия

За неделю в Крыму на пожарах погибло шесть человек

Спасатели напоминают крымчанам важность противопожарной безопасности
Степан ОСТИНОВ
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Всего за неделю зарегистрировано 58 пожаров.Всего за неделю зарегистрировано 58 пожаров.Фото: Архив "КП"
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За текущую неделю в Крыму спасатели потушили 58 пожаров, сообщил министр чрезвычайных ситуаций по Республике Сергей Шахов.

При это в 29 случаев горела сухая трава или мусор.

- За неделю на пожарах был спасен 1 человек, эвакуировано 17. К сожалению, 6 человек погибло. В горно-лесной зоне проведено 2 поисково-спасательных операции, в результате которых было спасено 3 человека, - отрапортовал министр.

Сотрудники МЧС по Крыму уделяют особое внимание профилактике пожаров и особенно — гибели людей в результате возгораний. Спасатели неустанно информируют население через СМИ о пожарной безопасности в домах, квартирах и офисных помещениях, а также рассказывают о правилах поведения при уже возникшем пожаре.

Работники чрезвычайного ведомства в очередной раз напоминают о важности этой информации, которая, без преувеличения, может спасти жизнь Вам и Вашим близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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