2020-01-26T17:34:30+03:00
Происшествия

В Симферополе поймали трех молодых «охотников» за мобильными телефонами

Им грозит до 5 лет тюрьмы
Степан ОСТИНОВ
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Им грозит до 5 лет тюрьмы

В Симферополе полицейские задержали сразу трех парней, которые украли дорогие мобильные телефоны у горожан.

В первом случае 37-летний симферополец рассказал, что оставил телефон за 12 тысяч рублей на стуле в кафе, после чего его похитил неизвестный.

Правоохранители задержали двух горожан — 19 и 27 лет, причем старших из парней уже был ранее судим за имущественные преступления.

Второе заявление в полицию написала учительница одной из симферопольских школ. Преподавательница оставила телефон на столе в учительской, вышла из помещения, а когда вернулась, мобильного устройства уже не было. Подозреваемого в краже быстро задержали — им оказался 18-летний, житель села Бахчисарайского района.

Все трое уже сознались в содеянном, на них завели уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ - Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщает пресс-служба МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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