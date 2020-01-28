2020-01-28T08:11:30+03:00
Общество

Погода в Крыму 28 января: Дожди и гололедица

Воздух прогреется до +12
Анастасия ЖУКОВА
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Если хотите искупаться, то лучше подождать летаЕсли хотите искупаться, то лучше подождать летаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во вторник, 28 января, атмосферные фронты с запада принесут в Крым дожди.

- Температура воздуха ночью -1…+4, на ЮБК +5…+7; днем +7…+12, в горах +1…+6. Ветер юго-западный умеренный, в степных, предгорных и горных районах сильный — 15-17 м/с. В горах на дорогах сохранится гололедица, - сообщили в крымском гидрометцентре.

По всему полуострову - переменная облачность.

Вода в Черном море от +6 (в Евпатории и Черноморском) до +9 градусов (в Алуште и Ялте). В Азовском море всего +3, в Керченском проливе +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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