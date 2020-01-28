В Симферополе появится больше заездных карманов для общественного транспорта
На улицах Симферополя хотят оборудовать больше заездных карманов для общественного транспорта. Власти города сейчас решают вопрос о выделении средств на эти цели.
По словам начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасии Волковой, заездные карманы помогут разгрузить городские улицы и уменьшить заторы на 20%.
Где именно планируется оборудовать карманы, чиновница не сообщила.
При этом Анастасия Волкова отметила, что в крымской столице продолжают оптимизировать схему организации дорожного движения.
- На участке от перекрестка улицы Субхи до переулка Гренажный светофоры отрегулировали, теперь они работают в едином цикле. Машины проезжают без остановок, в связи с этим скорость потока значительно увеличилась, - сказала Волкова.
ИСТОЧНИК KP.RU