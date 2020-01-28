В Симферополе появится больше заездных карманов для общественного транспорта

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:39:58+03:00

Власти думают, где взять на это денег

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На улицах Симферополя хотят оборудовать больше заездных карманов для общественного транспорта. Власти города сейчас решают вопрос о выделении средств на эти цели.

По словам начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасии Волковой, заездные карманы помогут разгрузить городские улицы и уменьшить заторы на 20%.

Где именно планируется оборудовать карманы, чиновница не сообщила.

При этом Анастасия Волкова отметила, что в крымской столице продолжают оптимизировать схему организации дорожного движения.

- На участке от перекрестка улицы Субхи до переулка Гренажный светофоры отрегулировали, теперь они работают в едином цикле. Машины проезжают без остановок, в связи с этим скорость потока значительно увеличилась, - сказала Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU