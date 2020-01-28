2020-01-28T08:39:58+03:00
Общество

В Симферополе появится больше заездных карманов для общественного транспорта

Власти думают, где взять на это денег
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Маршруткам станет комфортнее в городеМаршруткам станет комфортнее в городеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

На улицах Симферополя хотят оборудовать больше заездных карманов для общественного транспорта. Власти города сейчас решают вопрос о выделении средств на эти цели.

По словам начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасии Волковой, заездные карманы помогут разгрузить городские улицы и уменьшить заторы на 20%.

Где именно планируется оборудовать карманы, чиновница не сообщила.

При этом Анастасия Волкова отметила, что в крымской столице продолжают оптимизировать схему организации дорожного движения.

- На участке от перекрестка улицы Субхи до переулка Гренажный светофоры отрегулировали, теперь они работают в едином цикле. Машины проезжают без остановок, в связи с этим скорость потока значительно увеличилась, - сказала Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24