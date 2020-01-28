В Севастополе мальчика пяти лет госпитализировали после того, как родители сделали ему обрезание

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:19:56+03:00

Крайнюю плоть у своего сына семья решила удалить, не выходя из дома

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В конце прошлой недели, 24 января, в городскую больницу Севастополя №5 поздней ночью доставили пятилетнего мальчика. У ребенка шла кровь из полового органа. Врачам пришлось срочно оказать мальчику первую помощь и госпитализировать его.

Как удалось выяснить КП-Крым, причиной сильного кровотечения из интимной части тела мальчишки стало желание его родителей сделать ребенку обрезание. Удалить крайнюю плоть своему сыну они решили самостоятельно и в домашних условиях.

Примечательно, что неудавшийся обряд прошел в славянской семье. Чем была вызвана срочность такой «операции» и почему родители не отвезли малыша к специалистам сразу – сегодня выясняет полиция Севастополя.

По результатам работы правоохранителей будет решен вопрос – возбуждать ли против отца и мамы пятилетнего ребенка уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU