2020-01-28T11:19:56+03:00
Происшествия

В Севастополе мальчика пяти лет госпитализировали после того, как родители сделали ему обрезание

Крайнюю плоть у своего сына семья решила удалить, не выходя из дома
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Удалить крайнюю плоть ребенку родители решили в домашних условияхУдалить крайнюю плоть ребенку родители решили в домашних условияхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В конце прошлой недели, 24 января, в городскую больницу Севастополя №5 поздней ночью доставили пятилетнего мальчика. У ребенка шла кровь из полового органа. Врачам пришлось срочно оказать мальчику первую помощь и госпитализировать его.

Как удалось выяснить КП-Крым, причиной сильного кровотечения из интимной части тела мальчишки стало желание его родителей сделать ребенку обрезание. Удалить крайнюю плоть своему сыну они решили самостоятельно и в домашних условиях.

Примечательно, что неудавшийся обряд прошел в славянской семье. Чем была вызвана срочность такой «операции» и почему родители не отвезли малыша к специалистам сразу – сегодня выясняет полиция Севастополя.

По результатам работы правоохранителей будет решен вопрос – возбуждать ли против отца и мамы пятилетнего ребенка уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24