В центре Ялты закроют на ремонт подземный переход
В Ялте закроют на ремонт подземный переход от площади Советской на улицу Московскую.
По словам помощника главы администрации Ялты Сейрана Меметова, было много обращений от местных жителей с просьбой проверить мост через реку Быстрая, через который проходит подземный переход.
- По поручению главы администрации мост был обследован комиссией, которая выявила трещину в средней части - здесь бетон разрушился, оголив металлические конструкции, - уточнил Сейран Меметов.
После этого, по его словам, и было принято решение о перекрытии моста. Помощник главы администрации отметил, что мост был построен в 1975 году, и его не ремонтировали с того времени.
Чиновник сказал, что во время ремонта будут установлены перила, проведена гидроизоляция, также рабочие восстановят целостность цементной стяжки. Завершить все работы планируют к началу курортного сезона.
Кроме того, к июню планируется капремонт пешеходных мостов через реку Водопадная между улицами Пушкинская и Гоголя и с улицей Ломоносова и Пионерским парком.
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ИСТОЧНИК KP.RU