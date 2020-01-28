В центре Ялты закроют на ремонт подземный переход

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялте закроют на ремонт подземный переход от площади Советской на улицу Московскую.

По словам помощника главы администрации Ялты Сейрана Меметова, было много обращений от местных жителей с просьбой проверить мост через реку Быстрая, через который проходит подземный переход.

- По поручению главы администрации мост был обследован комиссией, которая выявила трещину в средней части - здесь бетон разрушился, оголив металлические конструкции, - уточнил Сейран Меметов.

После этого, по его словам, и было принято решение о перекрытии моста. Помощник главы администрации отметил, что мост был построен в 1975 году, и его не ремонтировали с того времени.

Чиновник сказал, что во время ремонта будут установлены перила, проведена гидроизоляция, также рабочие восстановят целостность цементной стяжки. Завершить все работы планируют к началу курортного сезона.

Кроме того, к июню планируется капремонт пешеходных мостов через реку Водопадная между улицами Пушкинская и Гоголя и с улицей Ломоносова и Пионерским парком.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU