Аксенов встретился с Зубковым: Единая позиция по уникальному парку львов «Тайган» выработана

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:52:09+03:00

Проблемы "Тайгана" получили свое решение, а Зубков - прямой номер телефона Аксенова Фото: Анна КИРИЕНКО

Все проблемы зоопарка получили исполнителей и сроки устранения

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Власти Крыма согласовали дорожную карту по устранению выявленных нарушений в парке львов «Тайган». Рабочую встречу с курирующим вопрос «Тайгана» вице-премьером Андреем Рюмшиным и владельцем зверинца Олегом Зубковым провел глава Крыма Сергей Аксенов.

- Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие, - цитирует Аксенова его пресс-служба. - Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка.

Глава региона подчеркнул, что нерешаемых вопросов нет и если требуется его персональное участие или координация с федеральными органами власти, он готов помочь.

- Если есть спорные вопросы, смело набирайте, номер телефона у вас есть, - обратился глава к Зубкову.

Рабочая группа в составе представителей минприроды, миниземмущества, Госкомветеринарии, Службы госстройнадзора получила протокол с конкретными сроками исполнения по каждому пункту и закрепленными ответственными. До 15 февраля состоится еще одно заседание рабочей группы по вопросам реализации дорожной карты по устранению выявленных нарушений.

При этом Зубков подтвердил, что полное понимание с республиканскими органами власти достигнуто, реальные сроки устранения нарушений определены, все необходимые документы подготовлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU