В Севастополе рабочие обнаружили остатки старинного здания и рельсы

28 Янв. 2020 2020-01-28T20:08:53+03:00

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В Севастополе во время ремонта улицы Большой Морской обнаружили остатки старинного здания и рельсы.

Открытие совершил краевед Евгений Дубовик. На место строительных работ сразу выехал председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вадим Падалка.

- Просматривается угол большого сооружения, возможно, подвального помещения. Там возможны интересные находки, - рассказал Падалка.

Ремонтные работы приостановили. Сейчас эксперты выясняют, что же это было за здание. Пока что одна из наиболее вероятных версий - что рабочие раскопали дом купца Василия Хлудова, коллекционировавшего русские древности: рукописи, книги, иконы.

Как передает ForPost, на втором этаже этого дома с 1890 года располагалось Севастопольское городское собрание, а в начале Первой мировой - временный крепостной госпиталь №2. Во время Великой Отечественной в подвале доме Хлудова находилась одна из подземных школ, в которой продолжали учебу дети осажденного города.

Ранее считалось, что бывший дом Хлудова располагался под современным зданием «Черноморочки». Сейчас именно на нем висит мемориальная табличка, будто бы тут находилась подземная школа. Если предположения ученых по поводу дома Хлудова подтвердятся, то табличку придется сменить.

ИСТОЧНИК KP.RU