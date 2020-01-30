В Симферополе за год планируют отремонтировать дороги на 49 улицах
В текущем году в Симферополе планируют выполнить капитальный ремонт 49 улиц. Как сообщил министр транспорта РК Сергей Карпов сейчас в перечень ремонта дорог в крымской столице входит 839 улиц.
- К концу года планируется паспортизировать еще 326 улиц города. Также планируется осуществить капитальный ремонт 49 улиц и текущий ремонт 73 улиц, - уточнил Карпов.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что сейчас идет финансирование всех объектов, и за 2020 год планируется привести в нормативное состояние 15% дорог Симферополя.
В свою очередь Сергей Аксенов добавил, что за текущий год планируется привести в нормативное состояние 15% дорог столицы.
Он также поручил крымскому правительству благоустроить Екатерининский парк, бульвар Ленина и территории на улицах Героев Сталинграда, Объездной и Беспалова в районе студенческого городка.
План ремонта дорог опубликуют на сайте правительства Крыма до 15 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU