В Черном море с 14 февраля нельзя будет ловить камбалу

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:08:31+03:00

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В Крыму с 14 февраля по 1 мая вводится ограничение на вылов камбалы-глоссы в Черном море и лиманах, кроме Каркинитского залива. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Крыму.

Запрет на спортивную и любительскую рыбалку вводится для сохранения популяции водных биоресурсов в акватории Черного моря, пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в Погрануправлении сообщили, что ограничения на вылов камбалы будут действовать с 1 апреля по 30 августа в гирлах лиманов и озер, соединяющих их с морем, и перед гирлами со стороны моря и лиманов на расстоянии не менее 500 метров в каждую из сторон, а также менее 500 метров вглубь моря, озера и лимана.

Бычков в море нельзя будет ловить с 1 мая по 15 июня, а креветок и мидий – с 1 июня по 31 августа. Запрет на вылов кефалей (сингиль, лобан и остронос) будет действовать с 20 августа по 10 сентября.

Кроме того, с 1 ноября 2020 года до 28 февраля 2021 нельзя устраивать морскую рыбалку в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная, вдоль всей центральной набережной, в акватории порта Артек, в Феодосийском заливе (от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка), от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, а также от мыса Меганом до Пещерного включительно. Ограничения действуют в стометровой зоне от берега.

В Погрануправлении также сообщили, что в указанные периоды будут проводиться рейды, и нарушителям грозят крупные штрафы, а за особо крупный ущерб могут привлечь к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU