Автовокзал в Ялте реконструируют за 100 миллионов
На реконструкцию автовокзала в Ялте выделили 100 миллионов рублей.
- Нарекания местных жителей и отдыхающих относительно состояния автовокзала мы слышим регулярно. По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова принято решение о выделении 100 миллионов рублей на реконструкцию, - цитирует Крымское информационное агентство главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.
Градоначальник отметил, что планируется также пересмотреть схему размещения заборов, установленных для антитеррористической защиты объекта.
- На них граждане тоже постоянно жалуются, - объяснил Имгрунт.
Сейчас специалисты анализируют схему размещения заборов, чтобы найти компромисс между требованиями антитеррористического законодательства и пожеланиями туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU