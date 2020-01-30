2020-01-30T18:50:16+03:00
Общество

Автовокзал в Ялте реконструируют за 100 миллионов

Решение о выделении денег уже принято
Анастасия ЖУКОВА
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Автовокзал в Ялте каждое лето штурмуют туристы. Фото: КрымавтотрансАвтовокзал в Ялте каждое лето штурмуют туристы. Фото: Крымавтотранс
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На реконструкцию автовокзала в Ялте выделили 100 миллионов рублей.

- Нарекания местных жителей и отдыхающих относительно состояния автовокзала мы слышим регулярно. По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова принято решение о выделении 100 миллионов рублей на реконструкцию, - цитирует Крымское информационное агентство главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.

Градоначальник отметил, что планируется также пересмотреть схему размещения заборов, установленных для антитеррористической защиты объекта.

- На них граждане тоже постоянно жалуются, - объяснил Имгрунт.

Сейчас специалисты анализируют схему размещения заборов, чтобы найти компромисс между требованиями антитеррористического законодательства и пожеланиями туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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