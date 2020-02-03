2020-02-03T10:15:50+03:00
Общество

В Ялте 380 миллионов потратят на ремонт дорог и благоустройство парков

К маю планируется отремонтировать на улицах Кирова, Свердлова и Блюхера
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Ялте выделят 380 миллионов на благоустройство скверов, парков, приведение в порядок дворовых территорий и ремонт дорог. Из них на ремонт дорожного покрытия предусмотрено 185 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» включены скверы «Городской сад», парк имени Калинина и имени Чеховой, также сквер Победы, парк Пушкина в Гурзуфе, парк Годлевского в Алупке, Симеизский парк-аллея, скверы имени Данилевского на 10-м микрорайоне и на улице Стахановская в Массандре.

В рамках благоустройства дворов планируется отремонтировать подъезды и тротуары, пешеходные дорожки, установить системы видеонаблюдения, скамейки, урны, пандусы, оборудовать парковки, детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак.

К маю ялтинские власти запланировали закончить капремонт на улицах Кирова, Свердлова и Блюхера, а также провести благоустройство девяти дворовых территорий. Также к лету установят новые светофоры в центре Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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