2020-02-03T11:34:58+03:00
Политика

Уволенной из-за скандала с блокадниками главе горсовета Керчи нашли замену

62-летняя Ольга Солодилова - опытный депутат и госслужащий
Анастасия ЖУКОВА
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Ольга Солодилова не рада, при каких обстоятельствах получила должностьОльга Солодилова не рада, при каких обстоятельствах получила должностьФото: Анастасия ЖУКОВА
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После того, как руководство горсовета Керчи ушло в отставку из-за «шубного» скандала после поздравления блокадников, местные депутаты выбрали нового заместителя председателя городского совета. Им стала 62-летняя Ольга Солодилова.

- Конструктивно, вместе с оппозицией, со своими коллегами буду работать на благо Керчи, - заявила она, выступая перед депутатским корпусом. – Осознаю, какой груз я беру сейчас на свои плечи. Также не радует меня то, при какой ситуации я беру этот груз на свои плечи. Мое главное кредо – профессионализм, порядочность, милосердие. Больше добавить ничего не могу.

Ольга Солодилова будет временно исполнять обязанности главы муниципалитета до следующей сессии горсовета, где депутаты изберут нового председателя.

Ольга Солодилова – уроженка Керчи. Получила два высших образования. Первое – «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства», работала кондитером, технологом и контролером хлебокомбината в Керчи.

В 1993 году ушла на госслужбу. Сначала трудилась в качестве социального работника, затем получила должность замдиректора Центра социального обслуживания пенсионеров в городе Керчи, а в 1996 году возглавила учреждение.

В 1998 году стала начальником управления труда и социальной защиты населения городского совета.В 2004 году получила степень магистра государственного управления. С 2006 по 2010-й была заместителем городского головы Керчи.

После Крымской весны возглавила госбюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи», с 2017 года – заместитель председателя Керченского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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