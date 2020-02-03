Экс-председатель горсовета Керчи Хужина: Из-за скандала началась травля моих детей!

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:54:39+03:00

Мая Хужина: "Я боец, но оградите от этого моих детей!" Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Экс-глава муниципалитета Керчи Мая Хужина, которая уволилась с должности из-за скандала с блокадниками, заявила о травле, которой подвергаются ее дети.

- Я прошу оградить моих детей!.. Я боец, я могу воевать... Но сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери - этого не должно быть! - возмутилась депутат, комментируя свою отставку журналистам.

Напомним, Мая Хужина написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как общественность высмеяла ее визит к жителям блокадного Ленинграда.

Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула (тоже покинула должность) вручили блокадникам медали и подарили караимские пироги.

Фотографии опубликовали в соцсетях – и нарвались на шквал критики, так как вручали подарки, не снимая шуб. Не поняли интернет-пользователи и «символического хлеба», который оказался караимским пирогом.

При этом сами блокадники в комментариях журналистам не раз отмечали, что довольны подарками и уделенным вниманием, никаких претензий к депутатам не имеют.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU