Экс-председатель горсовета Керчи Хужина: Из-за скандала началась травля моих детей!
Экс-глава муниципалитета Керчи Мая Хужина, которая уволилась с должности из-за скандала с блокадниками, заявила о травле, которой подвергаются ее дети.
- Я прошу оградить моих детей!.. Я боец, я могу воевать... Но сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери - этого не должно быть! - возмутилась депутат, комментируя свою отставку журналистам.
Напомним, Мая Хужина написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как общественность высмеяла ее визит к жителям блокадного Ленинграда.
Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула (тоже покинула должность) вручили блокадникам медали и подарили караимские пироги.
Фотографии опубликовали в соцсетях – и нарвались на шквал критики, так как вручали подарки, не снимая шуб. Не поняли интернет-пользователи и «символического хлеба», который оказался караимским пирогом.
При этом сами блокадники в комментариях журналистам не раз отмечали, что довольны подарками и уделенным вниманием, никаких претензий к депутатам не имеют.
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ИСТОЧНИК KP.RU