2020-02-03T15:53:45+03:00
Общество

Перевозчики Симферополя и Алушты переходят на валидаторы

За время тестирования автоматизированной системой воспользовался каждый десятый пассажир
Анна КИРИЕНКО
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В автобусах Симферополя через валидаторы можно оплатить проезд с ноябряВ автобусах Симферополя через валидаторы можно оплатить проезд с ноябряФото: Анна КИРИЕНКО
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Двое пассажироперевозчиков подписали договоры о присоединении к автоматизированной системе оплаты проезда. За период двухмесячного тестирования каждая десятая поездка в городском автобусе оплачивалась через валидатор. Оператор автоматизированной системы предприятие «Крымавтотранс» заключило с двумя перевозчиками Симферополя и Алушты договор о присоединении к бесконтактной оплате проезда. - Следующий этап – согласование и утверждение инвестором графика монтажа оборудования на транспортных средствах перевозчиков, - уточнил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный. - После установки оборудования инвестор уведомляет оператора АСОП о готовности транспортных средств перевозчика для работ в системе. Напомним, с мая этого года пассажирский транспорт в Крыму перейдет на бесконтактную оплату проезда. Переход на валидаторы подразумевает несколько этапов, поскольку для его внедрения нужно обеспечить всех льготников бесконтактными банковскими картами. Вся система привязана к уже существующим бесконтактным банковским картам платежных систем МИР, Visa и MasterCard. Первые валидаторы в ноябре установили в нескольких маршрутных автобусах Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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