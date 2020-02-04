Актер Пьер Ришар войдет в жюри фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:27:19+03:00

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Французский актер Пьер Ришар в этом году войдет в состав жюри XXII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». В числе участников коллективы из Казахстана, Сербии, Греции. Об этом сообщила организатор фестиваля, генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

- Народный артист России Юрий Васильев принял жезл председателя жюри от Александра Голобородько, и как актер и режиссер Московского театра Сатиры привлек своего коллегу, худрука театра Александра Ширвиндта и своего друга Пьера Ришара, - сообщила Умрихина. - Продюсер и режиссер Юрий Торохов не так давно был в Париже и согласовал эту поездку.

По договоренности в Керчи состоится творческий вечер Пьера Ришар с демонстрацией сцен из кинокартин. Как член жюри он примет участие в киностранице «Боспорских агонов».

- Его работа в жюри — это киностраница. И, при желании, театральный конкурс, - уточнила Умрихина. - Всем импонирует, что постановки проходят на открытом воздухе в античном Пританее на горе Митридат. Это проверка на прочность любой театральной труппы.

Свое участие в жюри и фестивальной программе подтвердили представители Сербии и Казахстана. Большая делегация художников, артистов и ученых прибудет из Греции.

Открытие фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» состоится в День России 12 июня в Керчи.

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ИСТОЧНИК KP.RU