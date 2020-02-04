«Время на нашей стороне»: В Крыму уверены в возврате коллекции из Амстердама

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:08:05+03:00

Украина претендует на коллекцию крымских музеев из более 2 тысяч предметов. Фото: Архив КП

«Скифское золото» вывезли из Крыма в 2014 году

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Администрация Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника уверена в возврате в коллекцию экспонатов, застрявших в Амстердаме с 2014 года.

Судебное разбирательство идет параллельно изменениям в международной обстановке, и в этом случае время работает на стороне крымских музеев.

Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказала генеральный директор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

- До 3 марта дана возможность трем сторонам предоставить дополнительные документы и внести замечания. Сказать, что это плохой знак, я не могу, - отметила Умрихина.

- Мне кажется, что время должно работать на нас, что-то должно измениться в политической обстановке и международной ситуации. Все международное право на нашей стороне, нет в этом сомнений. Есть только вмешавшаяся политика и недостойно себя ведущие чиновники.

Директор музея-заповедника напомнила, что адвокаты выиграли апелляционный суд в Гааге по иску Украины об отводе судей в рамках дела о скифском золоте. Официальный Киев считает отношение судьи предвзятым, но убедительных доказательств предоставить не смог.

- По правовой линии, мне кажется, все идет ровно, - заключила Умрихина.

Напомним, в сентябре 2019 года крымские музеи предоставили суду в Амстердаме все необходимые документы, подтверждающие принадлежность и происхождение артефактов «скифского золота», которое находится в Нидерландах с февраля 2014 года. Среди документов – выписки из так называемых амбарных книг еще императорской России.

Выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале 2014 года, до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро.

Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских. После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU