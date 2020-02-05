2020-02-05T10:53:00+03:00
Политика

На Украине заявили, что не собираются обсуждать подачу воды в Крым

Депутаты Верховной Рады осмотрят перекрытый участок дамбы Северо-Крымского канала
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На Украине считают обсуждение вопроса подачи днепровской воды в Крым политическими спекуляциями. Такое заявление сделал Антон Кориневич, так называемый постоянный представитель президента Украины в АРК.

- Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации, - написал Кориневич на своей странице в соцсетях.

Кориневич отметил, что в Херсонской области запланировано проведение выездного заседания комитета Верховной Рады по правам человека. Члены комитета посетят КПВВ «Каланчак» и перекрытый участок дамбы Северо-Крымского канала.

При этом постпред акцентировал, что на выездном заседании не будет обсуждаться вопрос водоснабжения, цель - ознакомление с ситуацией около админграницы с Крымом.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сделала заявление, что вода в Симферополе будет подаваться по часам в частные и многоквартирные дома. Это связано с тем, что выдался маловодный год. Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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