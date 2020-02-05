2020-02-05T15:23:57+03:00
Общество

Школы Симферополя могут перевести на шестидневку из-за засухи

Есть опасения, что к концу мая воды в столице Крыма почти не останется
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Анастасия ЖУКОВАФото: Анастасия ЖУКОВА
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Детские сады, школы и другие образовательные учреждения Симферополя могут перевести на шестидневный рабочий график. Произойти это может в самое ближайшее время. Причина – катастрофическая нехватка воды в городе.

По данным компетентного источника КП-Крым, знакомого с ситуацией, сегодня в республике на самом высоком уровне обсуждается вопрос перевода образовательных учреждений на шестидневку. Это нужно для того, чтобы весь учебный и воспитательный процесс в столице региона закончился в мае.

Сегодня существуют опасения, что к лету воды в водохранилищах, питающих Симферополь, может практически не остаться если ситуация с их наполняемостью не измениться в лучшую сторону.

Напомним: 5 февраля глава администрации столицы Крыма Елена Проценко сообщила, что начиная с сегодняшнего дня горячая вода в краны симферопольских потребителей будет подаваться исключительно по субботам и воскресеньям. Уже с 10 февраля холодная вода будет подаваться только утром и вечером на протяжении всей недели.

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, - написала в своем Facebook Проценко.

Более подробную информацию и графики подачи воды она обещала представить позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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