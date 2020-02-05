В обезвоженном Симферополе надумали строить аквапарк

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:23:11+03:00

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко приветствует строительство в городе аквапарка. И хотя 5 февраля стало известно, что в столице региона будет введен почасовой график подачи воды, связанный с засухой, чиновник подчеркнула, что проект аквапарка интересен Симферополю.

Как сообщили в пресс-службе администрации, с проектом строительства в городе водных аттракционов к Елене Проценко обратился предприниматель. Кроме основного объекта, он пообещал благоустроить прибрежную территорию водоема на улице Радищева, передает телеканал «Крым 24».

- Заместитель начальника департамента городского хозяйства изучит вопрос и предложит возможные варианты реализации данного начинания, - отметила глава администрации Симферополя.

Напомним: 5 февраля Елена Проценко сообщила, что начиная с сегодняшнего дня, горячая вода в краны симферопольских потребителей будет подаваться исключительно по субботам и воскресеньям. Уже с 10 февраля холодная вода будет подаваться только утром и вечером на протяжении всей недели.

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, - написала в своем Facebook Проценко.

По данным компетентного источника КП-Крым, знакомого с ситуацией, сегодня в республике на самом высоком уровне обсуждается вопрос перевода образовательных учреждений на шестидневку. Это нужно для того, чтобы весь учебный и воспитательный процесс в столице региона закончился в мае. Существуют опасения, что к лету воды в водохранилищах, питающих Симферополь, может практически не остаться

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ИСТОЧНИК KP.RU