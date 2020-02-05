2020-02-05T16:36:08+03:00
Общество

Режим экономии: Подачу воды ограничат во всех министерствах и ведомствах Крыма

Власти рассчитывают на обильные осадки
Анна КИРИЕНКО
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В Симферопольском водохранилище воды осталось на 100 днейВ Симферопольском водохранилище воды осталось на 100 днейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Министерство природы и департаменты муниципалитетов делают все, чтобы не просто выбирать воду из источников, а использовать ее экономно. Есть команда главы региона Сергея Аксенова уменьшить потребление воды на автомойках, ввести режим экономии во всех министерствах и на подведомственных предприятиях. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, Симферополь и прилегающий район обеспечат водой обильные осадки. Поможет в этом деле и экономный режим использования воды.

- Те осадки, которые прогнозируются на эту неделю, а мы входим в стадию зимы, дадут нам возможность, и это видно по сводке, нормально себя чувствовать, - отметил вице-премьер. - Уже пошло наполнение Аянского водохранилища. - Мы берем 140 тысяч кубов в день при потребности в 70 тысячах кубометров. Поэтому есть над чем работать, - заключил Рюмшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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