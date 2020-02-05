Как будут работать кафе и рестораны Симферополя из-за отключений воды

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:51:18+03:00

Предприниматели пойдут на все, чтобы избежать закрытия заведений

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Заведения общепита Симферополя предпримут все попытки, чтобы бизнес не понес убытков из-за нового графика подачи воды в городе.

Как рассказал КП-Крым глава ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин, большинство владельцев городских общепитов надеются, что не попадут в зону отключений воды. Однако те предприниматели, в чьих кафе вода будет подаваться по часам, уже готовы закупать накопительные баки.

- Вода будет подаваться по часам - это не страшно. Будем закупать, и устанавливать накопительные баки в кафе и рестораны. Также будем вешать объявления в уборных, в которых попросим посетителей относиться к воде ответственно, - говорит Мухин.

По его словам, ни о каком закрытии заведений общепита в городе, даже частичном, речи пока не идет.

Напомним, что власти региона вынуждены ввести в Симферополе почасовую подачу воды из-за опустошения водохранилищ, которые питают столицу Крыма. По словам главы Госкомитета Крыма по водному хозяйству Игоря Вайля, город обеспечен водой на сто дней.

5 февраля глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что начиная с сегодняшнего дня, горячая вода в краны симферопольских потребителей будет подаваться исключительно по субботам и воскресеньям. Уже с 10 февраля холодная вода будет подаваться только утром и вечером на протяжении всей недели.

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, - написала в своем Facebook Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU