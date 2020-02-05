Всему виной - влажные салфетки: В Севастополе сточные воды потекли в сторону детского пляжа

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:43:45+03:00

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В Гагаринском районе Севастополя прорвало канализацию в доме по улице Челнокова. Зловонная жижа растеклась на сотни метров.

- Текла река воды, проезжавшие мимо машины поднимали волну канализации и брызгали на припаркованные у дома авто. Стоки под уклоном шли в сторону детского пляжа, - рассказала ForPost местная жительница Элина Орел.

По информации ГУПС «Водоканал», виноваты жители многоэтажного дома. Трубы лопнули из-за засорения влажными салфетками.

- Сеть канализации использовалась как мусорное ведро, из-за чего произошел засор трубопровода, - говорят коммунальщики.

Так как рядом с местом порыва находится городской пляж, на место выехали еще и сотрудники Главного управления ресурсов и экологии города Севастополя. Окончательного заключения еще нет, но пока никаких угроз окружающей среде специалисты не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU