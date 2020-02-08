2020-02-08T14:23:05+03:00
Общество

Три дня осадков дали водохранилищам Симферополя приток в 1 миллион кубометров

Столичный трубопровод подлежит ревизии
Анна КИРИЕНКО
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Осадки пополняют водохранилища на 300 тыс кубов в день. Фото: facebook/ Кирилл НагорнякОсадки пополняют водохранилища на 300 тыс кубов в день. Фото: facebook/ Кирилл Нагорняк
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За последние трое суток питающие Симферополь водохранилища получили приток в 1 миллион кубометров воды. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга.

Так, в Симферопольском водохранилище аккумулировано 12,1 миллионов кубометров влаги против 11,8 миллионов по состоянию на среду 5 февраля. В Партизанском — 11,9 миллионов кубов против 11,6 миллионов, в Аянском – 1,6 миллионов кубов против 1,2 миллиона. При этом наполнение водохранилищ продолжается.

Со стороны правительства Крыма ведется мониторинг состояния водохранилищ и сетей водоснабжения.

- В Симферополе проводятся работы по обследованию и ревизии трубопровода, – сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. - Привлечены специалисты из других регионов Крыма – Алушты, Белогорска, города Саки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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