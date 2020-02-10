Симферопольский «Привоз» хотят вынести за город и превратить в логистический центр

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:37:05+03:00

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Симферопольский рынок «Привоз» планируют внести за городскую черту и преобразовать в крупный логистический центр.

Проект рассчитан на оптовую торговлю товарами крымских сельхозпроизводителей.

- Есть неплохой проект по вынесению рынка «Привоз» за пределы горда, и там же логистический центр, - сообщил экс-министр промышленности Крыма Андрей Васюта. - Не только для мелкооптовой торговли, но и крупнооптовой, что комфортно для местных сельхозтоваропроизводителей.

В настоящее время идет расширение оптово-логистического центра в пгт Октябрьское, который обслуживает сеть магазинов «ПУД».

Кроме того, есть несколько проектов по строительству продуктовых хабов в Крыму.

Напомним, в 2012 году власти Симферополя планировали перенести Центральный рынок и «Привоз» на окраину города. Для будущего объединенного рынка был выбран участок в 60 га со стороны Московской трассы. Проект дальше планов так и не пошел.

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ИСТОЧНИК KP.RU