Крымские города вошли в ассоциацию античных городов

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:23:08+03:00

Декларацию подписывали в Керчи - самом древнем городе РФ Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Керчи состоялось учредительное собрание Ассоциации античных городов России. Представители городских администраций нескольких городов Крыма и Краснодарского края подписали соответствующую декларацию.

В частности, в ассоциацию вошли Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория, Тамань, Новороссийск, Анапа, Таганрог.

- Создание ассоциации приурочено к 2500-летию создания Боспорского царства, мероприятие прошло в Керчи, так как Пантикапей был столицей царства. Главная цель ассоциации - объединить силы и сохранить античное наследие на российской территории: в Причерноморье и на берегах Азовского моря, - рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

По мнению чиновников, это поможет привлекать туристов и рассказывать приезжим о древней истории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU