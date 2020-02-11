2020-02-11T09:23:08+03:00
Общество

Крымские города вошли в ассоциацию античных городов

Четыре крымских города подписали декларацию
Анастасия ЖУКОВА
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Декларацию подписывали в Керчи - самом древнем городе РФДекларацию подписывали в Керчи - самом древнем городе РФФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи состоялось учредительное собрание Ассоциации античных городов России. Представители городских администраций нескольких городов Крыма и Краснодарского края подписали соответствующую декларацию.

В частности, в ассоциацию вошли Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория, Тамань, Новороссийск, Анапа, Таганрог.

- Создание ассоциации приурочено к 2500-летию создания Боспорского царства, мероприятие прошло в Керчи, так как Пантикапей был столицей царства. Главная цель ассоциации - объединить силы и сохранить античное наследие на российской территории: в Причерноморье и на берегах Азовского моря, - рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

По мнению чиновников, это поможет привлекать туристов и рассказывать приезжим о древней истории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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