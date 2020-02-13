Погода в Крыму на 13 февраля: до +5 градусов и облачно

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:48:05+03:00

Будет дуть западный ветер до 13 метров в секунду

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В Крыму 13 февраля до +5 градусов. Как передают синоптики Крымского гидрометцентра, днем возможен дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью до 13 метров в секунду.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +7 градусов. Будет дуть западный ветер до 13 метров в секунду.

В Севастополе 13 февраля облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть западный до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +8 градусов.

На ЮБК в четверг переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит до +7 градусов. Ветер будет дуть до 14 метров в секунду.

В Керчи переменная облачность, днем без осадков. Ветер будет дуть западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Днем до +6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU