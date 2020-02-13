Симферопольские дети стали реже болеть ОРВИ
В Симферополе за неделю снизились показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди детей на 3,3%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Напомним, что за прошлую неделю в Крыму на карантин закрывали 55 классов в 19 школах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Также не велись учебные занятия у семи групп дошкольников.
Среди школьников отмечено снижение заболеваемости на 8% по сравнению с прошлой неделей и на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, - сообщили в пресс-службе.
Также в администрации добавили, что классы школьников будут закрывать на карантин, если число заболевших превысит 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU