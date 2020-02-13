Симферопольские дети стали реже болеть ОРВИ

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:50:16+03:00

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В Симферополе за неделю снизились показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди детей на 3,3%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, что за прошлую неделю в Крыму на карантин закрывали 55 классов в 19 школах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Также не велись учебные занятия у семи групп дошкольников.

Среди школьников отмечено снижение заболеваемости на 8% по сравнению с прошлой неделей и на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, - сообщили в пресс-службе.

Также в администрации добавили, что классы школьников будут закрывать на карантин, если число заболевших превысит 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU