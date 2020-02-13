Симферопольцы пожаловались на утренний гололед на дорогах города
Жители Симферополя 13 февраля пожаловались на то, что некоторые дороги города оказались не обработанными от гололеда.
Так, по состоянию на 8 утра не была обработана антигололедной смесью дорога на улице Авиационной. Также горожане сообщают о том, что очень скользкая трасса на улице Лемонтова.
- Пока ехал до Героев Сталинграда, думал будет лучше, но я еще никогда так не ошибался, - пишет Денис.
- Дорожники, как всегда, не готовы к внезапному гололеду в Симферополе. Пока жареный петух не клюнет и кто-то не убьется, ничего не изменится, - отмечает другой пользователь соцсетей.
В 5 утра к обработке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта приступили 240 дворников. Фото: Андрей Черниченко
В администрации Симферополя же сообщили, что сегодня в 4 утра спецтехника МБУ "Город" вышла на маршруты для того, чтобы обработать улицы Симферополя. Использовано 40 тонн Бионорда. Дорожники уделяли внимание подъемам и спускам, а также перекресткам.
В 5 утра к обработке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта приступили 240 дворников "Города".
Около центрального универмага пешеходные дорожки не обработаныФото: Надежда ДАЦЮК
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU