2020-02-13T09:33:25+03:00
Общество

Симферопольцы пожаловались на утренний гололед на дорогах города

В администрации города сообщили, что на обработку использовано 40 тонн реагента
Надежда ДАЦЮК
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Улица Элеваторная, 7.00 утра. Фото: Анатолий ЦуркинУлица Элеваторная, 7.00 утра. Фото: Анатолий Цуркин
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Жители Симферополя 13 февраля пожаловались на то, что некоторые дороги города оказались не обработанными от гололеда.

Так, по состоянию на 8 утра не была обработана антигололедной смесью дорога на улице Авиационной. Также горожане сообщают о том, что очень скользкая трасса на улице Лемонтова.

- Пока ехал до Героев Сталинграда, думал будет лучше, но я еще никогда так не ошибался, - пишет Денис.

- Дорожники, как всегда, не готовы к внезапному гололеду в Симферополе. Пока жареный петух не клюнет и кто-то не убьется, ничего не изменится, - отмечает другой пользователь соцсетей.

В 5 утра к обработке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта приступили 240 дворников. Фото: Андрей Черниченко

В 5 утра к обработке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта приступили 240 дворников. Фото: Андрей Черниченко

В администрации Симферополя же сообщили, что сегодня в 4 утра спецтехника МБУ "Город" вышла на маршруты для того, чтобы обработать улицы Симферополя. Использовано 40 тонн Бионорда. Дорожники уделяли внимание подъемам и спускам, а также перекресткам.

В 5 утра к обработке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта приступили 240 дворников "Города".

Около центрального универмага пешеходные дорожки не обработаны Фото: Надежда ДАЦЮК

Около центрального универмага пешеходные дорожки не обработаныФото: Надежда ДАЦЮК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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