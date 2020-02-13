2020-02-13T13:49:59+03:00
Общество

Поклонская попросила Генпрокурора РФ помочь крымчанам, на которых взяли фальшивые кредиты

У жителей полуострова начали списывать деньги с зарплатных карт за чужие долги
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская попросила генерального прокурора РФ взять на контроль результаты расследования уголовного дела по «Тальменка-банку».

Напомним, что около сотни крымчан получили письма о том, что на их имя оформлены кредиты от 500 тысяч рублей в «Тальменка-банке». Хотя никаких займов они не брали.

- Я написала новый запрос на имя генерального прокурора РФ - прошу взять дело, ход и результаты расследования под личный контроль. Также у меня прошла встреча с Агентством по страхованию вкладов - есть способы решения, - написала Поклонская в telegram-канале.

Уголовное дело, против банка было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). Проблему крымчан пообещал также взять на контроль глава Крыма Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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