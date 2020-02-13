Поклонская попросила Генпрокурора РФ помочь крымчанам, на которых взяли фальшивые кредиты
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская попросила генерального прокурора РФ взять на контроль результаты расследования уголовного дела по «Тальменка-банку».
Напомним, что около сотни крымчан получили письма о том, что на их имя оформлены кредиты от 500 тысяч рублей в «Тальменка-банке». Хотя никаких займов они не брали.
- Я написала новый запрос на имя генерального прокурора РФ - прошу взять дело, ход и результаты расследования под личный контроль. Также у меня прошла встреча с Агентством по страхованию вкладов - есть способы решения, - написала Поклонская в telegram-канале.
Уголовное дело, против банка было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). Проблему крымчан пообещал также взять на контроль глава Крыма Сергей Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU