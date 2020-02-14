2020-02-14T08:03:53+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 февраля: ветер меняется на южный и до 12 тепла

Опасные метеорологические явления не ожидаются
Анна КИРИЕНКО
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Теплый юго-восточный ветер прогреет воздух до 12 градусовТеплый юго-восточный ветер прогреет воздух до 12 градусовФото: Анна КИРИЕНКО
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В Крыму сегодня погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер поменяет направление с западного на юго-восточный, который принесет с собой теплые воздушные массы — днем до 12 тепла.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Севастополе также без осадков, юго-восточный ветер разгонится до 9-14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8º.

На Южном берегу Крыма юго-восточный ветер днем с порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +9…+11°.

В Керчи южный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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