«След динозавра»: В Севастополе нашли необычную яму на спуске Котовского
На спуске Котовского в Севастополе появилась яма, которая напомнила горожанам след динозавра.
- Это все виноваты перегруженные фуры и автомобилисты, которые на шипованной резине ездят! Да, и пешеходы в дешевой китайской обуви, переходящие в не положенном месте, - считает севастополец.
Напомним, что спуск Котовского, выложенный плиткой, сильно повредился в июне прошлого года после ливня. Через месяц плитку заменили асфальтом, а третий слой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси закончили укладывать несколько месяцев назад.
Как сообщает ForPost со ссылкой на «Севастопольский Автодор», подрядчику ООО «Доринвест-Крым» уже сообщили о необходимости проведения работ по восстановлению покрытия на данном участке. Компания должна в ближайшее время отремонтировать поврежденный участок за свои средства по гарантии.
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ИСТОЧНИК KP.RU