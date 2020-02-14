2020-02-14T12:09:52+03:00
Общество

«След динозавра»: В Севастополе нашли необычную яму на спуске Котовского

Дорогу отремонтировали несколько месяцев назад
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Андрей Солодовник/«Автопартнер.Крым»/«ВКонтакте»Фото: Андрей Солодовник/«Автопартнер.Крым»/«ВКонтакте»
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На спуске Котовского в Севастополе появилась яма, которая напомнила горожанам след динозавра.

- Это все виноваты перегруженные фуры и автомобилисты, которые на шипованной резине ездят! Да, и пешеходы в дешевой китайской обуви, переходящие в не положенном месте, - считает севастополец.

Напомним, что спуск Котовского, выложенный плиткой, сильно повредился в июне прошлого года после ливня. Через месяц плитку заменили асфальтом, а третий слой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси закончили укладывать несколько месяцев назад.

Как сообщает ForPost со ссылкой на «Севастопольский Автодор», подрядчику ООО «Доринвест-Крым» уже сообщили о необходимости проведения работ по восстановлению покрытия на данном участке. Компания должна в ближайшее время отремонтировать поврежденный участок за свои средства по гарантии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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