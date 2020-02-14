Жилой дом для детей-сирот в Керчи подключен ко всем коммуникациям

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:43:42+03:00

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Керченский жилой дом, в котором накануне сиротам выдали ключи от новых квартир, уже подключен ко всем коммуникациям.

- После вмешательства Следственного комитета все коммуникации, включая газ, уже подведены к жилому дому. Наша компания полностью выполнила свои обязательства. Теперь сами жильцы должны заключить договор с ресурсоснабжающими организациями и открыть лицевой счет на оплату коммунальных услуг. Пока что жильцы не заключили ни одного договора, - рассказал КП-Крым один из учредителей компании-заказчика работ «Технопласт» Юрий Картушин.

Администрация города и ресурсоснабжающие организации уже проинформировали сирот и делают все возможное, чтобы газ в каждой квартире появился как можно скорее.

Объявление для жильцов дома

Напомним, 30 января этого года власти Керчи вручили детям-сиротам ключи от 25 квартир новом доме по шоссе Героев Сталинграда. Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против и.о. начальника управления администрации ЖКХ Керчи за то, что детям-сиротам выдали ключи от квартир без коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU