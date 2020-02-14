Аксенов хочет сократить отчетность и бюрократов в ФЦП

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:12:59+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новый подход к реализации объектов ФЦП: минимум отчетности и бюрократии, максимум оперативности в проблемных вопросах. Нововведения возникли после смены Кабинета министров РФ, где куратором Крыма стал вице-премьер Марат Хуснуллин.

- В ходе сегодняшнего совещания с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным пришли к выводу, что основная задача – исключить избыточную отчетность и бюрократию в ходе реализации ФЦП, - цитирует Аксенова его пресс-служба. - Правительство Российской Федерации дало поручение в течение недели пересмотреть формат отчетности и, соответственно, привести все к единому стандарту.

По словам главы Крыма, на решение проблемных вопросов отводится три дня, и длительная переписка не являются смягчающим обстоятельством. С избытком запросов от правоохранительных органов разберется прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU